Udine, 18 dic. (LaPresse) – L’Udinese cala il poker in Sardegna e ritrova una vittoria che mancava dal 7 novembre (3-2 al Sassuolo), il Cagliari sprofonda. Nella gara valida per la 18esima giornata di Serie A alla ‘Unipol Domus’ finisce 4-0 per i friulani, decidono la doppietta di Deulofeu e i gol di Makengo e Molina. Marin (Cagliari) espulso al 21′ del secondo tempo per doppia ammonizione. I bianconeri di Cioffi – alla prima vittoria in Serie A da capo allenatore – salgono al quattordicesimo posto a 20 punti. I sardi di Mazzarri – che non vincono da dieci partite – rimangono penultimi a quota 10.

