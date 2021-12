Milano, 18 dic. (LaPresse) – “Non si può parlare di fuga, l’Inter sta dimostrando tutte le qualità dimostrate lo scorso anno ma i campionati non si vincono a dicembre. L’anno scorso siamo stati davanti fino a dicembre poi sappiamo come è finita”. Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Napoli. “Noi dobbiamo provare a fare più punti possibile, il nostro obiettivo è fare meglio nel girone di ritorno che è dove siamo calati lo scorso anno. Noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi, domani il livello dell’avversario è alto e deve esserlo anche la nostra prestazione”, ha aggiunto.

