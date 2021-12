Milano, 18 dic. (LaPresse) – “Di settimana in settimana viene stravolto il regolamento, gli arbitri devono venire a spiegare in modo che ci capiamo di cosa parliamo. Ne va della credibilità del calcio”. Lo ha detto Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, commentando a Dazn la sconfitta interna contro la Roma in campionato.

