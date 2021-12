Bergamo, 18 dic. (LaPresse) – “Non era facile, la Roma si chiudeva tanto e abbiamo commesso degli errori. Il gol che abbiamo preso a freddo ti mette in difficoltà, anche se poi abbiamo ripreso la partita. Poi l’episodio del gol di Palomino ha cambiato tutto, perchè lui mi dice che non l’ha toccata”. Lo ha detto Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, commentando a Dazn la sconfitta interna contro la Roma in campionato. “Come si fa al video ad interpretarla diversamente. L’arbitro ci ha detto che l’ha toccata, ma sul 2-2 sarebbe stata un’altra partita. E’ una follia, perchè l’arbitro aveva dato gol e il VAR ha segnalato il fuorigioco”, ha aggiunto un furente Gasperini. “Non voglio togliere meriti alla Roma, forse avremmo perso lo stesso, ma questa roba qui fa perdere credibilità”, ha proseguito l’allenatore dell’Atalanta.

