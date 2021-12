Roma, 17 dic. (LaPresse/AP) – Pfizer sta testando una ulteriore dose del suo vaccino COVID-19 per bambini in età prescolare dopo che la prime ricerche hanno spinto a ritenere che non sarebbero sufficienti due dosi. Pfizer aveva testato iniezioni a dosi molto basse in bambini di età inferiore ai 5 anni, con alcuni dati previsti entro la fine dell’anno. Ma Pfizer e il suo partner BioNTech hanno annunciato la modifica allo studio in corso dopo che un’analisi preliminare ha rilevato che i bambini di età compresa tra 2 e 4 anni non hanno avuto una risposta immunitaria così forte come previsto, sebbene i bambini piccoli abbiano reagito bene. Pfizer e BioNTech hanno affermato che se lo studio a tre dosi avrà successo prevedono di richiedere l’autorizzazione di emergenza entro la prima metà del 2022.

