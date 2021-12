Washington (Usa), 17 dic. (LaPresse/AP) – La Food and Drug Administration ha allentato alcune restrizioni sulle pillole abortive, eliminando il requisito che il farmaco venga ritirato di persona. Sarà possibile la consegna per posta. La decisione arriva nel pieno di una battaglia legale sull’aborto per le leggi di stati come il Texas e è prevedibile produrrà ricorsi negli stati a guida repubblicana.

