Roma, 17 dic. (LaPresse) – Nel periodo gennaio – novembre 2021, i nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) sono stati quasi 1,57 milioni, mentre i percettori di Pensione di Cittadinanza (PdC) sono stati più di 166mila, per un totale di quasi 1,74 milioni di nuclei e oltre 3,89 milioni di persone coinvolte, per un importo medio di circa 546 euro. Lo rende noto l’Inps nell’aggiornamento di novembre dell’osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza e Reddito di Emergenza. I dati relativi al singolo mese di novembre riferiscono di oltre 1,36 milioni di nuclei percettori totali, con tre milioni di persone coinvolte e un importo medio erogato a livello nazionale di 544 euro (575 euro per il RdC e 279 euro per la PdC).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata