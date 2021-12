Milano, 17 dic. (LaPresse) – “A differenza di Letta che dice: va bene tutti però Berlusconi no, io mi siedo a quel tavolo ascoltando tutti. Perché Berlusconi no? Se avesse i numeri, non c’è un articolo della Costituzione che prevede che il segretario del Pd possa mettere dei veti”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell’udienza sul caso Open Arms, a Palermo, parlando della corsa al Quirinale.

