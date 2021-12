Milano, 17 dic. (LaPresse) – “Già c’è il Covid con tutto quello che comporta, non vorrei che gli italiani a gennaio passassero giornate e giornate davanti a un Parlamento che non riesce a decidere un presidente della Repubblica. Il mio obiettivo è decidere presto, bene e, se non tutti insieme, a larga maggioranza, senza escludere nessuno”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell’udienza sul caso Open Arms, a Palermo, parlando della corsa al Quirinale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata