Varsavia (Polonia), 17 dic. (LaPresse/AP) – La camera bassa polacca ha ribaltato un veto espresso dalla camera alta a settembre e ha approvato con 229 voti a favore, 212 contrari e 11 astenuti un controverso disegno di legge sui media visto come mirato a colpire la rete televisiva di proprietà americana Tvn, spesso critica nei confronti del governo polacco ultraconservatore. La legge impedirebbe a qualsiasi entità non europea di possedere una partecipazione superiore al 49% in emittenti televisive o radiofoniche in Polonia. Il suo effetto pratico sarebbe quello di costringere il gruppo americano Discovery, proprietario di Tvn, la più grande rete televisiva privata polacca, a vendere la sua quota di maggioranza. Discovery è l’unico proprietario di media non europeo in Polonia, per questo la legge è considerata mirata. Il presidente della Polonia Andrzej Duda avrà la decisione finale sul provvedimento, può approvarlo, respingerlo o inviarlo alla Corte Costituzionale, vicina al governo di destra, per una valutazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata