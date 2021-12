Milano, 17 dic. (LaPresse) – “L’esito del voto a sorpresa di oggi al Parlamento polacco dovrebbe allarmare qualsiasi impresa che investe in Polonia e chiunque abbia a cuore la democrazia e la libertà di stampa. Con questo voto, la Polonia mina i valori che hanno legato la Polonia all’Europa e sradica le fondamenta delle relazioni polacco-americane. Facciamo ora appello al presidente della Repubblica della Polonia, Andrzej Duda, affinché mantenga la sua parola e ponga il veto su questa legislazione”. Così il gruppo americano Discovery un merito all’approvazione da parte del Parlamento polacco del controverso disegno di legge sui media che impedirebbe a qualsiasi entità non europea di possedere una partecipazione superiore al 49% in emittenti televisive o radiofoniche in Polonia. L’effetto del provvedimento sarebbe quello di costringere il gruppo Discovery, proprietario di Tvn, la più grande rete televisiva privata polacca, a vendere la sua quota di maggioranza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata