Roma, 17 dic. (LaPresse) – Il Pil italiano prodotto tornerà a espandersi in maniera sostenuta a partire dalla prossima primavera, in concomitanza con il miglioramento del quadro sanitario, e recupererà i livelli precedenti lo scoppio della pandemia entro la metà del 2022. Lo indica Bankitalia in uno studio sulle prospettive macroeconomiche per l’economia italiana.

