Milano, 17 dic. (LaPresse) – “Io sono orgoglioso di quello che ho fatto e lo rivendico. Stiamo parlando di una nave spagnola, che ha raccolto immigrati in acque libiche, che ha gironzolato per 15 giorni nel Mediterraneo, che ha rifiutato di andare in Tunisia, a Malta e in Spagna, ha deciso di venire in Italia infrangendo le leggi e a processo ci va il ministro che ha difeso il suo Paese. Siamo veramente su ‘Scherzi a parte’, speriamo che” il processo “duri il meno possibile”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell’udienza sul caso Open Arms, a Palermo. “Non ce l’ho con i giudici, ma con quei politici di sinistra che, non riuscendo a sconfiggere la Lega in cabina elettorale o in Parlamento, cercano di farlo in tribunale a Palermo. Togliere un venerdì di dicembre ai miei figli prima di Natale mi dà fastidio”, ha aggiunto. “I numeri dicono che stando al governo ho dimezzato il numero dei morti rispetto a quest’anno e ridotto il numero degli sbarchi, dei problemi e dei costi. Avrei dovuto essere ringraziato e sono processato. Abbiamo salvato vite e arrestato scafisti, spacciatori e delinquenti”, ha sottolineato Salvini.

