Torino, 17 dic. (LaPresse) – Seconda medaglia di giornata per l’Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta, in corso ad Abu Dhabi. Benedetta Pilato ha conquistato l’argento nei 50 rana con il tempo di 29″50. Oro all’israeliana Anastasia Gorbenko (29″34), bronzo alla svedese Sophie Hansson (29″55).

