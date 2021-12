Torino, 17 dic. (LaPresse) – Nicolò Martinenghi ha vinto la medaglia d’argento nei 100 rana ai Mondiali di nuoto in vasca corta, in svolgimento ad Abu Dhabi. L’azzurro ha chiuso al secondo posto in 55″80 la gara vinta dal bielorusso Ilya Shymanovich in 55″70. Bronzo allo statunitense Nic Fink (55″87).

