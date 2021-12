Milano, 17 dic. (LaPresse) – Tra gli ultras del Milan arrestati nell’ambito di un’inchiesta per traffico di droga della Squadra Mobile di Milano, coordinata dal pm Leonardo Lesti, figura anche il nome di Luca Lucci, storico capo ultras della curva Sud, che ha già diversi precedenti alle spalle. In tutto sono 8 le persone indagate per aver importato ingenti quantità di droga dal Marocco e dal Sud America. Tre indagati sono stati portati in carcere, quattro agli arresti domiciliari e uno sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con divieto di dimora.

