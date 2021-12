Roma, 17 dic. (LaPresse) – La legge di bilancio assegna 68 milioni per prorogare nel 2022 il bonus tv e decoder. Lo prevede l’emendamento del governo alla legge di bilancio. Nello stesso articolo si prevede poi che gli over 70 che godano di un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui ricevano il dispositivo acquistato direttamente nella propria abitazione.

