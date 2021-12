Milano, 17 dic. (LaPresse) – “Con questa ordinanza di ‘principi e raccomandazioni'” che sarà in vigore da stanotte alle 24 al 16 gennaio in Veneto si introduce “l’obbligo di mascherina all’aperto nei luoghi pubblici e al chiuso” a eccezione dei under 12 e si “introducono test a sanitari e ai sociosanitari ogni 4 giorni”; stesso periodo anche per i “degenti degli ospedali e tutti gli operatori”. Lo ha spiegato il presidente del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa dal punto della Protezione Civile di Marghera. “Non possiamo permetterci di avere ospedali e case di riposo in tilt”, ha aggiunto.

