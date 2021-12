Milano, 17 dic. (LaPresse) – “Siamo in una fase di circolazione del virus importante, con un Rt di 1,15 ma con un’incidenza di 506,3 su 100mila abitanti a settimana: è alta anche in proporzione ai tamponi che facciamo. Il tasso di occupazione in area medica non critica è al 15%, verosimile la zona gialla per il Veneto”. Così il presidente del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa dalla sede della Protezione Civile di Marghera.

