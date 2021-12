Milano, 17 dic. (LaPresse) – Il Veneto supera i 5mila nuovi casi Covid in 24 ore: secondo il bollettino di Azienda Zero aggiornato alle 8 di oggi, sono 5.577 i nuovi positivi per un totale di 570.842. Oltre 57mila gli attuali positivi (57.038). Sono invece 9 i decessi.

