Milano, 17 dic. (LaPresse) – Coprifuoco in Irlanda per pub, ristoranti, bar e ristoranti degli hotel ed eventi al coperto, inclusi eventi di intrattenimento, culturali, comunitari e sportivi. Lo ha annunciato il premier Micheál Martin. Il coprifuoco sarà dalle 20 ed entrerà in vigore dalla mezzanotte di domenica, il che significa che si applicherà da lunedì in poi.

