Milano, 17 dic. (LaPresse) – L’introduzione di restrizioni all’ingresso negli Usa per chi proviene dall’Europa “non penso che succederà, perchè c’è già abbastanza diffusione della Omicron negli Stati Uniti, quindi provare a tenere lontana la Omicron da altri Paesi potrebbe non essere efficace, perchè è già molto presente negli Stati Uniti. Per cui non prevedo nuove restrizioni dall’Europa, tra cui l’Italia, verso gli Stati Uniti, rimarrà così”. Così a Sky TG24 Anthony Fauci, immunologo e chief medical advisor della Casa Bianca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata