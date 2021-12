Milano, 16 dic. (LaPresse) – I consulenti dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) americani raccomandano di usare i vaccini Pfizer o Moderna contro il Covid invece del vaccino di Johnson & Johnson. La raccomandazione è arrivata dopo che i consiglieri del governo hanno esaminato nuovi dati sulla sicurezza in merito a coaguli di sangue rari ma potenzialmente pericolosi per la vita collegati al siero di J&J. I vaccini Pfizer e Moderna non comportano questo rischio e sono ampiamente disponibili, viene sottoloineato. Ora i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie devono decidere se seguire la raccomandazione.

