Torino, 16 dic. (LaPresse) – “Il 20 dicembre il nostro comitato per i medicinali per l’uomo terrà una riunione straordinaria per esaminare la domanda per il vaccino Covid-19 sviluppato da Novavax. Comunicheremo l’esito di questa discussione scientifica”. Lo annuncia l’Ema su Twitter.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata