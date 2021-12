Milano, 16 dic. (LaPresse) – Il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’Ema ha approvato un ulteriore sito di produzione per il vaccino contro il COVID-19 di Janssen. Lo stabilimento, situato a Marcy-l’Étoile, in Francia, e gestito da Sanofi Pasteur, produrrà il prodotto finito. Il CHMP ha anche espresso parere positivo per un aumento della produzione di Spikevax, il vaccino di Moderna, presso il sito di produzione gestito da ROVI Contract Manufacturing situato a Madrid. Si tratta di un aumento del 50% della dimensione del lotto del prodotto finito e una seconda linea di riempimento e finitura, che consentiranno la produzione di circa 25 milioni di dosi aggiuntive di Spikevax ogni mese nell’Unione europea e nei paesi terzi attraverso l’iniziativa COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX). Il Comitato ha approvato anche un aumento della produzione del principio attivo di Comirnaty, il vaccino contro il COVID-19 di BioNTech/Pfizer, presso il sito di produzione gestito dalla Wyeth BioPharma Division di Wyeth Pharmaceuticals con sede ad Andover, MA, USA. Questo aumento della capacità produttiva dovrebbe supportare la continua fornitura di Comirnaty nell’Unione europea.

