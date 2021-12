Milano, 16 dic. (LaPresse) – Gli esperti dei Centers for Disease Control and Prevention americani si incontreranno oggi per valutare possibili limiti all’uso del vaccino Johnson & Johnson contro il Covid a causa degli episodi di trombosi verificatisi, soprattutto nelle donne giovani e di mezza età. Lo riporta il Washington Post. Al Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione verranno presentati nuovi dati che sembrano mostrare che il tasso di coaguli di sangue nelle persone che hanno ricevuto il vaccino di Johnson & Johnson è aumentato da aprile, sebbene i casi restino rari.

