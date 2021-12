Roma, 16 dic. (LaPresse) – “Non ci stancheremo mai di lavorare per l’unità del mondo del lavoro. Oggi è una giornata bellissima perché abbiamo messo al centro il Paese. Io mi auguro che anche la piazza di sabato della Cisl sia piena perché non abbiamo bisogno di divisioni, noi vogliamo lavorare insieme per portare a casa dei risultati”. Così il segretario Cgil Maurizio Landini in piazza del Popolo a Roma.

