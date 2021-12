Milano, 16 dic. (LaPresse) – “Noi non ci fermiamo, noi una vera riforma fiscale la vogliamo, una vera riforma delle pensioni la vogliamo, cancellare la precarietà lo vogliamo, nuove politiche industriali rispettose dell’ambiente le vogliamo, il diritto alla sanità pubblica. Per noi questo è l’avvio. E una partecipazione come oggi che riempie le piazze con le persone che, nonostante la difficoltà e la crisi, sono pronte a battersi, è un elemento che ci invita a continuare con forza”. Così il segretario Cgil Maurizio Landini, parlando a margine in piazza del Popolo a Roma, nel giorno dello sciopero generale, davanti al microfono di Rainews 24.

