Milano, 16 dic. (LaPresse) – Nel nuovo modello organizzativo, sottolinea la nota della Rai, le Direzioni di genere prendono il posto delle Direzioni di Rete e di altre Direzioni aziendali, secondo una suddivisione di competenze per argomento. Le Direzioni di Genere sono tenute d’ora in avanti a elaborare e curare la programmazione che troverà realizzazione a partire dal palinsesto estivo. Il 18 novembre il consiglio di amministrazione, riunito a Napoli, aveva nominato Alessandra De Stefano Direttrice per lo Sport e Mario Orfeo Direttore per l’Approfondimento. Nella seduta di oggi, inoltre, il consiglio ha approvato il piano di trasmissione e produzione della Testata Giornalistica Regionale per l’anno 2022.

