Milano, 16 dic. (LaPresse) – “Siamo tutti patrioti. Io il presidente patriota lo conosco, uno sì: si chiama Silvio Berlusconi. Se è candidato? Io glielo chiedo ma lui non ha ancora sciolto la riserva. È lui che deve decidere. Secondo me, sarebbe un eccellente presidente della Repubblica e con Draghi presidente del Consiglio rafforzerebbero il ruolo dell’Italia sia in Europa sia nei rapporti con gli Stati Uniti, perché è fondamentale un solido rapporto con Washington”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nella registrazione della puntata di ‘Diritto e Rovescio’ in onda stasera su Rete4. “Direi – ha aggiunto – che per l’Italia ha fatto veramente tanto come capitano d’industria. È colui che ha creato la tv commerciale non solo in Italia, ma l’ha realizzata anche fuori dai confini italiani. È stato un grande imprenditore nel settore dell’edilizia, è stato un grande uomo di sport con il Milan. Poi è stato il presidente del Consiglio più longevo, l’ultimo eletto dal popolo che ha governato il nostro Paese. È stato anche quel signore che è andato al Congresso Usa e ha raccolto tanti applausi”.

