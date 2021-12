Roma, 16 dic. (LaPresse) – “È con grande piacere che torno ad accogliervi al Quirinale per il saluto di fine anno. Oggi, per me, è anche l’occasione di un commiato. Vorrei esprimere a voi tutti e ai cittadini dei Paesi che rappresentate gli auguri più cordiali per le prossime festività”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel consueto scambio di auguri di Natale e Capodanno con il corpo diplomatico al Quirinale.

