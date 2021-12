Roma, 16 dic. (LaPresse) – “Il capo dello Stato si sceglie con un obiettivo: eleggere un presidente della Repubblica che garantisca l’unità nazionale. Per fare questo serve un dialogo ampio in Parlamento”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al Corriere.tv. Sui tavoli di lavoro tra le forze di maggioranza, poi, risponde: “Bene, ma spero non sia solo un’iniziativa mediatica. Candidato comune? Dobbiamo parlare prima con i nostri alleati di Pd e Leu, ma credo che sia giusto allargare il dialogo anche al centrodestra, ma senza farci dettare l’agenda”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al Corriere.tv.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata