Roma, 16 dic. (LaPresse) – “Io e Letta ci parliamo e ci parleremo sicuramente, ci confronteremo per cercare di condividere metodo e merito, ma è chiaro che non saranno i voti del Pd e del Movimento 5 Stelle che potranno arrivare a questo risultato. Perciò è importante coinvolgere quante più forze possibili, anche del centrodestra”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a Le Iene, parlando della partita del Quirinale. “Il fatto che Iv in qualche passaggio, come sul caso Open, sia stata salvata dal centrodestra e si sia ritrovata in qualche passaggio col centrodestra è un dato oggettivo – aggiunge rispondendo a un’altra domanda -. C’è una corrispondenza di amorosi sensi fra Italia viva e il centrodestra. Poi ciascuno si assumerà le proprie responsabilità”.

