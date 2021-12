Roma, 16 dic. (LaPresse) – “Ci hanno convocato sulle pensioni, sull’avvio di una riforma della Fornero. Chi per anni ha sbandierato la quota 100 oggi sostiene una legge di bilancio in cui la quota è zero perché l’anno prossimo con le regole che hanno fatto rischia di non andare in pensione nessuno”. Così il segretario Cgil Maurizio Landini parlando in piazza del Popolo a Roma. “Dalla pandemia per noi bisogna uscire cambiando tutto quello che è stato sbagliato in questi anni”, aggiunge, “oggi è l’avvio della mobilitazione”.

