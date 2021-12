Torino, 16 dic. (LaPresse) – La staffetta maschile azzurra della 4×100 stile libero ha conquistato l’argento ai Mondiali di nuoto in vasca corta in corso ad Abu Dhabi. Il quartetto italiano composto da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri ha chiuso in 03.03.61, nuovo record italiano, alle spalle della Russia, oro in 03.03.45. Il bronzo va agli Stati Uniti (03.05.42).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata