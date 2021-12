Torino, 16 dic. (LaPresse) – Seconda medaglia di giornata per Alberto Razzetti ai Mondiali di nuoto in vasca corta in corso ad Abu Dhabi. L’azzurro, trionfatore nei 200 delfino, ha conquistato il bronzo nei 200 misti con il tempo di 1’51″54, nuovo record italiano. L’oro è andato al giapponese Daiya Seto (1’51″15), l’argento allo statunitense Carson Foster (1’51″35).

