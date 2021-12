Milano, 16 dic. (LaPresse) – “Deborah Compagnoni sta malissimo, come si può immaginare, per suo fratello. E sta malissimo anche perchè Jacopo era padre di due bambine piccole, le sue nipotine”. A dirlo è lo staff di Deborah Compagnoni, dopo la morte del fratello Jacopo, travolto dalla valanga che si è staccata nel primo pomeriggio in alta Valtellina. Per quanto riguarda il funerale “non sappiamo ancora niente – ha aggiunto la manager – è ancora troppo presto”.

