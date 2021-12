Bruxelles, 16 dic. (LaPresse) – “Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione a valutare modalità per rafforzare gli accordi di cooperazione per sostenere gli Stati membri che affrontano sfide specifiche alle frontiere esterne dell’Ue, anche per quanto riguarda le guardie di frontiera e la sorveglianza aerea. Il Consiglio europeo invita il Consiglio, sotto la direzione della sua presidenza, a monitorare da vicino l’attuazione rapida ed efficace della politica migratoria esterna dell’Ue e, se necessario, a dare ulteriore impulso”. E’ quanto si legge nelle conclusioni approvate dal Consiglio europeo in merito al capitolo migrazione.

