Bruxelles, 16 dic. (LaPresse) – “Il Consiglio europeo ribadisce la sua condanna dei tentativi di paesi terzi di strumentalizzare i migranti a fini politici. Sottolinea la necessit√† di sviluppare strumenti per affrontare la strumentalizzazione della migrazione. Chiede un rapido lavoro sulla proposta sulle misure contro gli operatori dei trasporti che facilitano o si dedicano alla tratta di persone o al traffico di migranti in relazione all’ingresso illegale nel territorio dell’Unione europea”. E’ quanto si legge nelle conclusioni approvate dal Consiglio europeo in merito al capitolo migrazione.

