Bruxelles, 16 dic. (LaPresse) – “Il Consiglio europeo riconosce l’importanza di una politica di rimpatrio dell’Ue più unificata e invita la Commissione e l’Alto rappresentante, insieme agli Stati membri, ad agire rapidamente per garantire rimpatri effettivi dall’Ue ai paesi di origine utilizzando come leva tutte le politiche e gli strumenti pertinenti dell’Ue, compresi lo sviluppo, il commercio e i visti, per garantire la piena attuazione degli accordi e delle intese di riammissione esistenti, nonché per concluderne di nuovi, e riferire al Consiglio”. E’ quanto si legge nelle conclusioni approvate dal Consiglio europeo in merito al capitolo migrazione.

