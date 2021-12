Bruxelles, 16 dic. (LaPresse) – “Il Consiglio europeo ha valutato l’attuazione delle sue conclusioni del 24-25 giugno 2021 e del 21-22 ottobre 2021. Ricorda l’importanza di affrontare tutte le rotte migratorie, in un approccio globale. Il Consiglio europeo invita la Commissione e l’Alto rappresentante, insieme agli Stati membri, a garantire che i recenti piani d’azione per i paesi di origine e di transito siano resi operativi e attuati senza ulteriori indugi, in cooperazione con i paesi partner. A tale proposito, esorta la Commissione a garantire che siano chiaramente identificati e mobilitati finanziamenti adeguati senza indugio per le azioni relative alla migrazione su tutte le rotte”. E’ quanto si legge nelle conclusioni approvate dal Consiglio europeo in merito alla migrazione.

