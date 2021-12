Milano, 16 dic. (LaPresse) – Il presidente libico Mohammed al Menfi e i membri del Consiglio presidenziale sono stati trasferiti in un luogo sicuro dopo aver ricevuto informazioni sull’intenzione da parte di milizie armate a Tripoli di assaltare le loro case. Lo riporta Sky News Arabia citando media libici. Milizie hanno circondato il palazzo del primo ministro a Tripoli e minacciano che non ci saranno le elezioni presidenziali previste per il 24 dicembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata