Milano, 16 dic. (LaPresse) – Le milizie conosciute come Brigata Al-Samoud operanti a Tripoli hanno promesso che “non ci saranno elezioni presidenziali in Libia. Chiuderemo tutte le istituzioni statali a Tripoli”. Lo riportano Sky News Arabia e alcuni siti di informazione libici. Le presidenziali sono fissate per il 24 dicembre.

