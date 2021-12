Roma, 16 dic. (LaPresse) – “Ci è stato detto che era una manovra espansiva. Ma espansiva per chi? La crescita per chi è? Il governo ci ha convocato e ci ha chiesto come utilizzare gli 8 miliardi per il fisco e noi l’abbiamo detto”. Così il segretario Cgil Maurizio Landini in piazza del Popolo a Roma. “Ho visto i giornali oggi fare delle simulazioni: fate come noi, prendete le reali buste paga dei lavoratori. Oggi non è il momento di dare di più a chi ha già, ma di tutelare i redditi e le pensioni basse di chi non ce la fa. E’ importante non solo per giustizia ma per unire il Paese, non di dividerlo. Quello che divide il Paese è l’evasione fiscale, la precarietà”.

