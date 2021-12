Roma, 16 dic. (LaPresse) – “Il mio auspicio è per un 2022 che consenta ai nostri popoli di far tesoro delle lezioni che abbiamo appreso in questi due anni, per un miglior futuro”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel consueto scambio di auguri di Natale e Capodanno con il corpo diplomatico al Quirinale.

