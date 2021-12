Torino, 16 dic. (LaPresse) – Il governo israeliano ha deciso di estendere per un’altra settimana il divieto di ingresso ai turisti nel Paese. Lo riporta Times of Israel. Il divieto doveva essere in vigore fino al 22 dicembre, ma è stato esteso. Il ministero della Salute ha inoltre aggiunto sette Paesi alla lista ‘rossa’: , fra cui Francia, Spagna, Emirati Arabi Uniti, Irlanda, Norvegia, Finlandia e Svezia. Si vanno ad aggiungere alla lista che comprendeva già Regno Unito, la Danimarca e la maggior parte dell’Africa.

