Milano, 16 dic. (LaPresse) – Il mondo “non può sconfiggere una pandemia in modo non coordinato”. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, sottolineando che i paesi “devono intraprendere azioni concrete nei prossimi giorni” per vaccinare il 40% della popolazione mondiale entro la fine dell’anno. A pochi giorni dalla scadenza, 98 paesi non sono stati in grado di raggiungere l’obiettivo di fine anno e 40 nazioni non sono ancora state nemmeno in grado di vaccinare il 10% della loro popolazione. Nei paesi a basso reddito, meno del 4% della popolazione è immunizzato. Guterres ha anche chiesto agli Stati membri di essere “molto più ambiziosi” nei loro sforzi per raggiungere il 70% delle persone vaccinate in tutti i paesi entro la metà del 2022, un obiettivo stabilito dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata