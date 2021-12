Milano, 16 dic. (LaPresse) – I ministri della Salute del G7, riunitisi sotto la presidenza del G7 del Regno Unito, si sono concentrati in particolare sugli sviluppi della variante Omicron e si sono detti “profondamente preoccupati per l’aumento dei casi”. “I ministri hanno convenuto che questi sviluppi dovrebbero essere visti come la più grande minaccia attuale per la salute pubblica globale. È più importante che mai collaborare strettamente, monitorare e condividere i dati”, si legge nella dichiarazione finale.

