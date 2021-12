Torino, 16 dic. (LaPresse) – Il National Board of Health della Danimarca ha deciso di raccomandare la nuova pillolal’uso della pillola Merck contro il Covid anche se non è stata ancora approvata dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema). Lo riporta il giornale danese Jyllands Posten. E’ il primo Paese dell’Unione Europea a prendere questa decisione. Il trattamento con compresse riduce il rischio di un grave decorso del Ccovid-19, ma è necessario iniziare il trattamento entro e non oltre cinque giorni dopo aver manifestato i sintomi. Pertanto, l’Autorità danese per la salute consiglia di contattare immediatamente il proprio medico di base se si riceve un risultato positivo del test.

