Roma, 16 dic. (LaPresse) – L’eventuale introduzione dell’obbligatorietà di effettuare un tampone per accedere ai grandi eventi anche per i vaccinati “sarebbe un cambiamento ragionevole. Basta che non mettano fra le possibilità il test antigenico”. Lo dice a LaPresse il virologo Andrea Crisanti sottolineando l’importanza dei test molecolari come unico strumento affidabile per scoprire l’eventuale positività al virus di una persona.

